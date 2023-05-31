Как вырастить крупную и сладкую вишню в любую погоду: дачники назвали главные правила

Вишня хорошо растет и плодоносит при нейтральной кислотности почвы. Если грунт кислый, нужно внести доломитовую муку или известь.

Поливать дерево необходимо 4 раза за сезон: после цветения, на этапе образования завязей, после сбора урожая и в сентябре.

В качестве подкормки используются перегной и навоз. Весной вишню следует подкормить азотом, в период завязывания плодов – фосфором и калием.

Дереву требуется регулярная обрезка для удаления поврежденных побегов и нормальной циркуляции воздуха в кроне.