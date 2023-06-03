Бедрос Киркоров зажег на своем 91-м дне рождения

Семья Киркоровых отметила день рождения Бедроса Филипповича в кругу близких друзей и родственников в одном из московских ресторанов. Именинник угощал гостей привычными, без изысков, блюдами - мясом и овощами. Всесто алкогольных напитков почтенный виновник торжества пил лимонад.

Филипп Киркоров пришел на праздник к папе в черном бадлоне, черном пиджаке с металлическими вкраплениями и серых брюках с украшениями по шву. Его отец остановился на черно-белом наряде.

56-летний поп-король поздравил отца не только лично, но также и в социальных сетях. Филипп Бедросович опубликовал ролик, где видно, как его отец танцует, забыв о преклонном возрасте.

С днем рождения, папа! 91! Просто танцуй, радуй нас всех, — коротко подписал видео экс-муж Аллы Пугачевой.

Коллеги певца по звездному цеху присоединились к поздравлениям.

Он у тебя потрясающий! - написала Ольга Бузова. Крепчайшего здоровья, долгих лет жизни, - пожелала Алсу. Папулю с праздником! Красавчик! - отметилась Наташа Королева.

Поклонники тоже пожелали здоровья и выразили надежду, что именинник еще потанцует со своими правнуками.