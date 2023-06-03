Reuters: Киев разработал «план Б» на случай выхода России из зерновой сделки

3 июня глава украинского Министерства сельского хозяйства Николай Сольский дал интервью журналистам американской газеты Reuters, где публично заявил, что администрация Киева подготовила запасной план, который будет задействован в случае решения властей России не продолжать своё участие в зерновой сделке по вывозу сельскохозяйственных культур из Украины.

Сольский утверждает, что после возможного выхода Москвы из черноморских зерновых соглашений Киев намеревается предложить дополнительные гарантии по страховке фирмам, продолжающим вывоз зерна из Украины по новому соглашению, в котором Россия уже участвовать не будет.