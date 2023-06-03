США и Финляндия будут вместе развивать технологию 6G

Блинкен отметил, что документ позволит двум государствам обмениваться передовым опытом в данной сфере.
США и Финляндия намерены использовать возможности частно-государственного партнерства и взаимодействия между частными компаниями.
Блинкен также сообщил, что США работают над развитием сотрудничества с партнерами для поддержания демократических ценностей.
Хаависто уточнил, что США и Финляндия являются пионерами в области 6G и планируют развивать сотрудничество.
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