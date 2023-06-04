Рукописи Фредди Меркьюри впервые выставлены на аукционы

После Нью-Йорка до 8 июня рукописи направят в Лос-Анджелес и Гонконг.
Затем они будут выставлены в августе в британской столице и проданы на серии аукционов.
После Нью-Йорка до 8 июня рукописи направят в Лос-Анджелес и Гонконг.
Затем они будут выставлены в августе в британской столице и проданы на серии аукционов.
Диана Мудреченко
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что в ночь с 3 на 4 июня силы ПВО и средства РЭБ успешно отразили ночную атаку украинских дронов на полуостров. Жертв и пострадавших нет.