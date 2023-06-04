Рукописи Фредди Меркьюри впервые выставлены на аукционы

10:19 2023-06-04

Рукописи Фредди Меркьюри , так и не представленные публике, в числе которых наброски «Богемской рапсодии», будут выставлены ​​в Нью-Йорке на первом этапе тура перед их аукционом в Лондоне в сентябре, объявил Sotheby's.

После Нью-Йорка до 8 июня рукописи направят в Лос-Анджелес и Гонконг.

Затем они будут выставлены в августе в британской столице и проданы на серии аукционов.