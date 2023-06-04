Карл III решил больше не арендовать дом в Уэльсе

Король уже сообщил герцогству, что прекращает аренду. Договор заканчивается в нынешнем году.
По словам источника, причиной отказа от аренды дома стали сомнения монарха в том, что он будет проводить там время.
Эту недвижимость не унаследует сын короля принц Уэльский Уильям. На время посещения Уэльса он будет жить в отелях.
Имение Лвинилерьмод было куплено герцогством Уэльским для принца Чарльза в 2007 году за 1,2 млн фунтов. До этого он в течение 40 лет он искал подходящий дом для резиденции.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__