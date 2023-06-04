Карл III решил больше не арендовать дом в Уэльсе

Король уже сообщил герцогству, что прекращает аренду. Договор заканчивается в нынешнем году.

По словам источника, причиной отказа от аренды дома стали сомнения монарха в том, что он будет проводить там время.

Эту недвижимость не унаследует сын короля принц Уэльский Уильям. На время посещения Уэльса он будет жить в отелях.

Имение Лвинилерьмод было куплено герцогством Уэльским для принца Чарльза в 2007 году за 1,2 млн фунтов. До этого он в течение 40 лет он искал подходящий дом для резиденции.