Вырубка лесов в бразильской Амазонии значительно сократилась

По данным министерства окружающей среды южноамериканской страны, площадь вырубленных лесов в регионе за первые пять месяцев года сократилась на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напротив, в Серрадо, влажных саваннах на юго-востоке Бразилии, вырубка лесов увеличилась на 35 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Лула начал свой третий срок в первый день Нового года.

В предыдущие два срока полномочий (2003–2010) бывший профсоюзный лидер не мог бы себя причислить к защитникам окружающей среды.

Но теперь он пообещал усилить защиту лесов и климата.

Недавно полиция Бразилии начала масштабную операцию против нелегальных золотоискателей.