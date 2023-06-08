Зеленский критикует гуманитарные организации за пассивность во время наводнения

«Каждый погибший человек — это приговор существующей международной архитектуре, международным организациям, которые разучились спасать жизни», — сказал он в своем ежедневном видеообращении в среду вечером.

Он не озвучил цифру, сколько украинцев погибло в результате наводнения.

Вместо этого он рассказал о 2000 человек, спасенных в украинской части Херсонской области, особенно сильно пострадавшей от наводнения.

В этом контексте он подверг критике международные организации по оказанию помощи, такие как Красный Крест, которые, по его мнению, должны быть более активными в этом регионе.