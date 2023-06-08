Извержение вулкана Килауэа произошло на Гавайях

Вулканологи охарактеризовали извержение как «динамическое».

Ученые из Геологической службы США (USGS) заявили, что возобновление активности вулкана было зафиксировано в среду утром и происходит в границах национального парка, вдали от населенных пунктов.

«Высокие уровни вулканических газов вызывают серьезную озабоченность, поскольку они могут иметь далеко идущие последствия для ветрогенерации», — сообщает Геологическая служба США.

Когда на вершине выбрасывается диоксид серы, он вступает в реакцию в атмосфере, создавая видимый туман, называемый вулканическим смогом, который может распространяться по Килауэа.

По данным властей США, этот так называемый вулканический смог может вызывать проблемы с дыханием у людей и животных и также влияет на растения.

Извержение вулкана также может вызвать явление, называемое «волосы Пелеша» — очень тонкие твердые волокна лавы, которые могут раздражать кожу и глаза.

В конце прошлого года соседний с Килауэа вулкан Мауна-Лоа извергся впервые за четыре десятилетия и представил захватывающее зрелище: реки расплавленной породы сбрасывали вниз по склонам 60-метровые фонтаны лавы.

Намного меньше, чем Мауна-Лоа, Килауэа является одним из самых активных вулканов в мире и популярным туристическим направлением на Большом острове.

Он извергался почти регулярно в период с 1983 по 2019 год.