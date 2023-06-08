Наследники Градского продолжают судиться за имущество покойного мэтра

Родственники композитора Александра Градского не прекращают судиться за имущество покойного. Cостояние музыканта оценивается более чем в 1000 000 000 российских рублей.

Наследники Градского сначала пытались договориться полюбовно, но ничего из этого не вышло. Наследство исполнителя делят его вдова Марина Коташенко, дети Даниил и Мария, его бывшая жена Ольга Фартышева.

Интересен и тот факт, что Фартышева выступает в суде против собственных сына и дочери.

Жещина заявила, что после официального расставания с мэтром российской сцены она не получила положенную по закону часть имущества.

Пока длится разбирательство никто не имеет права пользоваться тем, что оставил Градский. Следующее судебное заседание по поводу состоится 8 июня, о чем информирует Woman.ru.