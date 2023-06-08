Сафарова разбилась насмерть на мотоцикле в Казани

Исполнительница Альбина Сафарова разбилась в аварии. Смертельное ДТП на мотоцикле в Казани, информирует издание "Вечерняя Казань".

Авария произошла этой ночью (с 7 на 8 июня). Управлял транспортным средством избранник артистки. Навстречу возлюбленным ехал водитель легкового авто.

Увидев мотоцикл, тот повернул на заправку, но не тут-то было - на полной скорости в его бампер врезался мотоцикл.

Сафарова с бойфрендом мчалась на полной скорости. Водитель мотоцикла жив, а певица скончалась от полученных травм на месте.