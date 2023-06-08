Земфира подарила Литвиновой квартиру в Москве

Земфира Рамазанова презентовала свою жилплощадь на Фрунзенской набережной в российской столице из-за требований отнимать имущество у иностранных агентов России.
Новой владелицей недвижимости стала приятельница рок-исполнительницы, актриса, сценарист и режиссер Рената Литвинова, о чем информирует Life.ru.
Земфира переписала двухкомнатную квартиру (85 кв. м) напротив Парка Горького на подругу 9 марта текущего года.
Стоимость жилья составляет 60 000 000 российских рублей.
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