Кулеба назвал Карлсона «негодяем» за обвинение Киева в ЧС на Каховской ГЭС

8 июня глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба публично заявил, что считает экс-ведущего канала Fox News Такера Карлсона "негодяем и украинофобом". Аналогичную позицию высказал советник Зеленского Дмитрий Кулеба, осудивший Илона Маска за допуск Карлсона к ведению нового шоу в Twitter.

Днём ранее Такер Карлсон запустил новую рубрику в мессенджере Twitter, где высмеял позицию США по подрыву Каховской ГЭС, отметив, что в произошедшем виновата украинская армия, обстреливавшая данный объект инфраструктуры.