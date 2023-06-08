Патрушев: англосаксы пытаются разжечь новые конфликты внутри ОДКБ

8 июня председатель Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Минск, где принял участие в заседании глав Совбезов государств Организации договора о коллективной безопасности. В ходе мероприятия Патрушев сообщил, что англосаксы желают создать новые зоны конфронтации на пространстве стран ОДКБ с целью разжигания вооружённых конфликтов.

Мнение Николая Патрушева разделяет Александр Лукашенко, который считает, что боевые действия в Украине являются лишь одним из многих элементов по борьбе Запада с ОДКБ.