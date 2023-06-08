Москва обвинила Киев во взрыве плотины перед Гаагским уголовным судом

Украина «не только нанесла массированные артиллерийские удары по плотине (...), но и умышленно довела уровень воды Каховского бассейна до критического уровня», — заявил посол России в Нидерландах Александр Шульгин, сообщает ICC.
Москва отвергла обвинения Киева в том, что Россия несет ответственность за техногенную катастрофу на юге Украины.
Украина ранее заявила, что Россия взорвала плотину в Новой Каховке.
«На самом деле это сделала Украина», — пояснил Шульгин.
Решение МУС ожидается не раньше, чем через несколько месяцев или даже лет.