Украина «не только нанесла массированные артиллерийские удары по плотине (...), но и умышленно довела уровень воды Каховского бассейна до критического уровня», — заявил посол России в Нидерландах Александр Шульгин, сообщает ICC.

Москва отвергла обвинения Киева в том, что Россия несет ответственность за техногенную катастрофу на юге Украины.

Украина ранее заявила, что Россия взорвала плотину в Новой Каховке.

«На самом деле это сделала Украина», — пояснил Шульгин.

Решение МУС ожидается не раньше, чем через несколько месяцев или даже лет.