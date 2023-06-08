Упавшие яблоки необходимо закапывать под малиновые и клубничные кусты

Опавшие и порченные яблоки не нужно выкидывать. Они могут быть использованы как удобрение для некоторых культур.
Понятно, что побитые плоды храниться не будут, но ими можно отлично подкормить почву для малины и клубники.
Яблоки быстро перегнивают и через год от них не останется и следа.
Между рядами малины или клубники нужно соорудить борозды, которые наполняют побитыми яблоками. Разрубить плоды следует прямо в яме.
Первый слой закрывают травой, перемешивают с землей и накрывают еще одним слоем почвы.
Единственное, что необходимо отслеживать, не больны ли плоды. В этом случае они способны только навредить ягодным кустам.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__