Стартап Безоса и Гейтса по имплантации мозга проводит испытания управляемых разумом вычислений на людях

Переключатель синхронизации, имплантированный через кровеносные сосуды, позволяет людям с ограниченной физической подвижностью управлять технологиями с помощью мысли. Зарождающаяся технология была успешно использована на трех пациентах в США и четырех в Австралии.

Компания Synchron, основанная в 2012 году, является частью растущей индустрии интерфейсов мозг-компьютер (BCI).

Стент компании, названный Stentrode, оснащен датчиками и помещен в кровеносные сосуды рядом с моторной корой головного мозга. Подключенный к антенне под кожей в груди, Стентрод собирает данные о мозге и передает их на внешние устройства. Установка устройства занимает всего около двух часов.

Прорывная технология привлекла внимание известных инвесторов, в том числе Билла Гейтса и Джеффа Безоса. В 2020 году Synchron получила от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) обозначение «Прорывное устройство», что позволило ей проводить испытания своего постоянно имплантируемого BCI на людях.

Компания, которая набирает пациентов для раннего технико-экономического обоснования, стремится продемонстрировать безопасность своей технологии. Используя менее инвазивный подход, Synchron считает, что ее процедура может выполняться более широким кругом медицинских работников.