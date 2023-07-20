Основные ошибки дачников, когда перец не спешит созревать

Первым делом нужно смотреть на сорт, так как не все виды вызревают в наших широтах.
В умеренном климате отлично развиваются "Богатырь", "Ласточка", "Купец", "Атланта", которые обязательно порадуют хорошим урожаем.
Нелишним будет обратить внимание также на правила агротехники: температурные показатели, освещение, полив.
Создав для овоща благоприятные условия в виде соблюдения схемы посадки, обеспечения плодородной, рыхлой почвы, меры в поливе и своевременности внесения питания, останется только ждать урожая любимых овощей.
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