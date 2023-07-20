Основные ошибки дачников, когда перец не спешит созревать

18:43 2023-07-20

В том, что перец не созревает, как правило, виноваты сами дачники. То сорт неправильный подобрали, то условия создали, которые не походят этой культуре.

Первым делом нужно смотреть на сорт, так как не все виды вызревают в наших широтах.

В умеренном климате отлично развиваются "Богатырь", "Ласточка", "Купец", "Атланта", которые обязательно порадуют хорошим урожаем.

Нелишним будет обратить внимание также на правила агротехники: температурные показатели, освещение, полив.

Создав для овоща благоприятные условия в виде соблюдения схемы посадки, обеспечения плодородной, рыхлой почвы, меры в поливе и своевременности внесения питания, останется только ждать урожая любимых овощей.

Показать следующие комментарии
Фото