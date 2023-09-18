Родители белорусов назвали плюсы и минусы шестого учебного дня в школах

38-летний Игорь, отец 5-классника Семена и 7-классницы Жени, учащихся 51-й средней школы г. Минска, считает шестой школьный день бесполезной принудиловкой.

Его дети профессионально занимаются спортом, при этом сын посещает также студию танца, а дочь занимается рисованием. С учетом такой нагрузки бегать по субботам в школу на малоинтересные им совершенно не хочется, и это объяснимо: нужно ведь успеть и отдохнуть, и уроки сделать.

Аналогичного мнения придерживается 33-летняя София, мама 11-летней Анжелы, которая учится в пятом классе 111-й минской школы. Девочка категорически не хочет ходить в школу по субботам: во-первых, на выходных ей хочется поспать подольше (а многие мероприятия начинаются в 10-11 часов утра), во-вторых — просто неинтересно.

Родители двойняшек-шестиклассников минской 139-й школы, 41-летний Олег и 39-летняя Татьяна, считают, что шестой школьный день можно было бы посвятить дополнительным занятиям с учениками, которым сложно даются те или иные предметы. А добровольно-принудительные походы на день города, хоккей или на массовые народные гуляния (например, на Масленицу, Рождество, День Победы и т. п.) они считают не только бесполезными, но и вредными.

Во-первых, принуждение лишь отталкивает детей, прививает им негативное отношение к таким праздникам и мероприятиям, а во-вторых — при желании дети могут со своими родителями посетить интересные места и события.

Недовольство многих родителей обусловлено тем, что суббота – для многих из них выходной день, и они предпочли бы съездить на дачу или в деревню, а не сидеть в городе и ждать, пока ребенок вернется с добровольно-принудительного мероприятия.

Многие учителя также считают, что шестой школьный день нужно или отменять, или переформатировать.

Помимо прочего, педагоги недовольны еще и тем, что им приходиться делать кучу бумажной работы о шестом школьном дне (планы мероприятий, учет посещаемости, отчетность для начальства и т. п.), а также готовить фото- и видеоотчеты, которые должны продемонстрировать «энтузиазм детей и педагогического состава».

А вот пожелавшая сохранить анонимность чиновница районного отдела народного образования убеждена, что шестой школьный день должен оставаться в нынешнем формате. По ее мнению, школьные администрации стараются его максимально разнообразить и сделать интересными и полезными для детей. А недовольные, как полагает специалист РОНО, будут всегда, и ориентироваться на их мнение не стоит.