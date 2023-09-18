Австралия столкнулась с аномальной жарой, побившей температурные рекорды весны

В понедельник, 18 сентября, температура воздуха в юго-восточной части австралийского континента достигла 16 градусов по Цельсию, что необычно для погодных условий в регионе на период начала осени. Тем не менее, синоптики утверждают, что данное повышение температуры предшествует настоящей жаре, которая придёт в страну уже в ближайшее время.

Предполагается, что наиболее от жары пострадают Сидней, Виктория, Новый Южный Уэльс и Южная Австралия. В понедельник температура воздуха в Канберре достигнет 27 градусов по целью, а в Сиднее — 36 градусов. Метеорологи прогнозируют, что австралийская жара пойдёт на спад ближе к четвергу, и температура воздуха снизится до 22 градусов.

Подобная погода является нестандартной не только для сентября, но и для начала весны: сотрудники бюро метеорологов Австралии уверены, что нарастающая жара побьёт все возможные температурные рекорды в регионе, характерные для весеннего периода.

В то же время жаркая погода уже привела к первым негативным последствиям: 17 сентября порядка тридцати участников марафона в Сиднее были госпитализированы с признаками теплового удара, ещё сорок отказались от госпитализации после получения первой помощи от медиков.

В метеорологической службе ООН считают, что весной и летом Австралия может столкнуться с ещё более разрушительной жарой, которая будет спровоцирована новым Эль-Ниньо. Данный феномен связан с перемещением нагретого слоя поверхности воды в Тихом океане.

Это природное явление часто связывают с экстремальными изменениями климата, которые нередко приводят к масштабным пожарам в лесах и повышению температуры воздуха.

Помимо естественных катаклизмов Австралия также сталкивается с новыми социальными колебаниями: в минувшее воскресенье тысячи австралийцев вышли на стихийный митинг, где поддержали закрепление прав коренного народа страны в конституции. Митинг прошёл в преддверии референдума с предложением изменить основной закон государства.

Характерно, что в настоящий момент коренное население Австралии составляет лишь 3,8 процента от общей численности жителей региона. В борьбе за права аборигенов около 20 тысяч горожан Брисбена вышли на митинг, выступив в поддержку местного населения.