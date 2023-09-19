«Минсктранс» сократил количество пригородных рейсов из-за окончания дачного сезона

В число сокращенных попали некоторые оборотные маршруты «Минск – Дубровка», «Минск – с/т Трактор», «Минск — Лысая гора», «Минск – с/т Физик» и др. Как выяснил корреспондент «Автопаруса», эту инициативу одобрили не все дачники.

Так, пенсионерка Антонина Геннадьевна из садового товарищества «Трактор» возмущена таким решением.

Она почти всегда живет на даче, но при этом регулярно ездит в город. Сейчас эти поездки участились, поскольку в товариществе закрыли магазин, и закупаться продуктами пригодится в Минске. Пенсионерам, у которых нет машины, отмена автобусных рейсов очень чувствительна.

Аналогичного мнения придерживается супружеская чета — 73-летний Федор Григорьевич и 71-летняя Нина Константиновна из расположенного неподалеку садового товарищества «Физик».

По мнению пенсионеров, в последние годы увеличивается количество людей, которые живут на даче если не круглогодично, то месяцев 8-10 в году. И для тех, у кого нет собственного автомобиля, отмена автобусных маршрутов может быть очень чувствительной.

Примерно так же считают дачники из садовых товариществ, расположенных возле деревень Вишневка и Жуковка Минского района, а также из кооператива «Боровцы».

Однако чиновники непреклонны. Их тоже можно понять, поскольку гонять полупустые автобусы по регулярным пригородным маршрутам нецелесообразно. Иногда половину рейса или даже больше автобус идет полностью пустым или с одним-двумя пассажирами. С экономической точки зрения это расточительство.

Тем, кто нуждается в регулярном и беспрерывном транспортном сообщении, рекомендуется обратить внимание на маршрутные такси, которые активно ездят по пригородным маршрутам. Да, это дороже, чем на автобусе, но зато быстрее, и всегда можно найти удобный для себя рейс.