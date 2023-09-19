Стоит ли ограничивать въезд автомобилей в центральную часть Минска?

Пока подобные инициативы находятся на стадии предварительных обсуждений, в которых участвуют представители Министерства транспорта и коммуникаций, Госавтоинспекции и других заинтересованных ведомств. На обсуждение общественности эти вопросы пока не выносятся, и сам факт поиска решения проблемы ока особо не афишируется.

Как удалось узнать корреспонденту «Автопаруса» от осведомленных источников в профильных ведомствах, в качестве одной из мер, позволяющих разгрузить центр города от автомобилей, называется ограничение на въезд частного автотранспорта. Предполагается, что по будним дням он будет платным, а по выходным некоторые улицы центральной части Минска сделают полностью пешеходными (а в остальные плата за въезд будет увеличена вдвое). В первую очередь нововведения могут коснуться улиц Интернациональной, Энгельса, Маркса, Ленина, Мельникайте, Сухой, Короля, Раковской и др.

Одна из сложностей в реализации данных инициатив — отсутствие требуемой инфраструктуры. Если полностью закрыть движение по тем или иным улицам — не проблема (достаточно расставить запрещающие знаки), то для взимания платы за въезд нужны пункты приема денег, шлагбаумы и другое оборудование. Данный вопрос требует отдельной проработки, поскольку не везде есть технические возможности (узкие проезды, много прилегающих улиц и т. п.).

И, конечно, решение данного вопроса было бы неплохо вынести на обсуждение широкой общественности, поскольку тема напрямую касается как водителей, так и пешеходов, а также людей, проживающих и работающих в центральной части города. Хочется верить, что чиновники так и поступят.