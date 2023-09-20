В Ганцевичском районе не стихает «грибная лихорадка»

Пожилая женщина (на заглавном фото) разложила на прилавке рыночной палатки доказательство богатого урожая грибов. Белые и подосиновики, которые часто называют "красноголовики", привлекают внимание возвращающихся с работы горожан. Дары леса, привезённые из деревни Денисковичи, быстро расходятся на закатки, супы и сушку.

Ганцевичский район по праву считается лесным краем, поскольку лесистость здесь превышает 50%. Пропорции здешних лесов таковы: 50/50 с небольшим перевесом в пользу хвойных пород в лице ели и сосны. Есть свои дубравы, берёзовые и грабовые рощи, но в основном лес смешанный. Именно в этом и состоит секрет грибного изобилия в Ганцевичах.

Несмотря на утреннюю морось, 20 сентября удачу в сборе грибов решил попытать корреспондент "Автопаруса".