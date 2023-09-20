В Ганцевичском районе не стихает «грибная лихорадка»

16:27 2023-09-20

В Ганцевичском районе не стихает грибная лихорадка

В Ганцевичском районе не стихает грибная лихорадка

С середины сентября на Ганцевщине не стихают страсти по тихой охоте, а грибники удивляют небывалыми сборами своих подписчиков в социальных сетях.

Пожилая женщина (на заглавном фото) разложила на прилавке рыночной палатки доказательство богатого урожая грибов. Белые и подосиновики, которые часто называют "красноголовики", привлекают внимание возвращающихся с работы горожан. Дары леса, привезённые из деревни Денисковичи, быстро расходятся на закатки, супы и сушку.

Ганцевичский район по праву считается лесным краем, поскольку лесистость здесь превышает 50%. Пропорции здешних лесов таковы: 50/50 с небольшим перевесом в пользу хвойных пород в лице ели и сосны. Есть свои дубравы, берёзовые и грабовые рощи, но в основном лес смешанный. Именно в этом и состоит секрет грибного изобилия в Ганцевичах.

 Несмотря на утреннюю морось, 20 сентября удачу в сборе грибов решил попытать корреспондент "Автопаруса".

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    Грабовый лес недалеко от деревни Любашево также славится грибной урожайностью. От Ганцевичей до Любашево всего пять минут езды на дизель-поезде, а в местном лесу уже вовсю царит осень, о чем красноречиво говорит опавшая листва.

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    На входе в лес грибников встречает множество красных мухоморов, пёстрые цвета которых поражают стороннего наблюдателя своей красотой.

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    Подосиновики и белые грибы здесь редкость, но шанс их найти есть. В такой местности грибы вырастают со шляпками до пятнадцати сантиметров.

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    В этом сезоне леса Ганцевичского района могут порадовать многочисленных грибников большими белыми груздями.

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    В этот раз всего за полтора часа тихой охоты удалось набрать 30-литровый рюкзак грибов и десятилитровое ведро.