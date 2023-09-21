Компания Budweiser отказалась от обрезания хвостов клейдесдальских лошадей

Порода клейдесдальских лошадей появилась около двух веков назад в Шотландии, получив своё название от местной реки Клайд. Изначально этит лошади предназначались для перевозки крупногабаритных грузов, однако настоящую популярность они получили лишь тогда, когда их заметил пивоваренный концерн Budweiser.

В 30-ых годах прошлого столетия родственник учредителя компании Anheuser-Busch Август Буш преподнёс необычный подарок своему папе: мужчина подарил отцу красную упряжку с пивом, запряжённую шестью клейдесдальскими лошадьми. С тех пор дочерняя компания Anheuser-Busch Budweiser занялась самостоятельным разведением таких лошадей, построив для них ферму Warm Springs.

Клейдесдальские лошади снимаются в рекламе для пива Budweiser, также участвуя в других пиар-акциях. В частности, скакуны этой породы развозят пиво в красной упряжке в преддверии католического Рождества, которое традиционно празднуется 25 декабря в канун Нового года.

Руководство Budweiser, которое использует клейдесдальских лошадей в различных рекламных акциях, взяло за привычку обрезать хвосты скакунам для придания им максимально запоминающегося внешнего вида. Несмотря на то, что лошади с обрезанными хвостами действительно выглядят симпатично, многие правозащитные организации критиковали Budweiser за подобную практику.

Дело в том, что при обрезании хвоста клейдесдальских лошадей нередко происходили ошибки, в результате которых вместе с волосами животные также лишались части копчика. Подобные болезненные травмы серьёзно сокращали жизнь пострадавшего животного.

21 сентября пресс-служба Budweiser сообщила, что администрация пивоваренного концерна приняла решение прислушаться ко многочисленным жалобам защитников животных, навсегда отказавшись от процедуры по декоративному обрезанию хвостов клейдесдальских лошадей.