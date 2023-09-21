Электромобиль Tesla Model S почти обогнал Bugatti Chiron за $4 млн

Накануне автодром Carwow, принадлежащий одноимённому маркетплейсу, провёл соревнования на скорость между электромобилем Tesla Model S и автомобилем Bugatti Chiron. Несмотря на громадную разницу в стоимости между этими моделями, на финишной прямой Tesla и Bugatti продемонстрировали крайне близкий результат.

Model S Plaid от Tesla пришла к финишу второй, однако она практически не оторвалась от своего конкурента в лице Bugatti Chiron Super Sport. Изначально организаторы соревнований думали, что машины закончили гонку одновременно, но в дальнейшем триумфатор состязаний всё же был выявлен.

Tesla и Bugatti финишировали настолько близко, что для установления победителя гонки пришлось несколько раз пересматривать замедленный повтор, благодаря чему стало известно о поражении американского электрокара.

Поражает тот факт, что Tesla Model S и Bugatti Chiron серьёзно отличаются в цене: если за "Теслу" такой модификации в автосалонах требуют около 110 тысяч долларов, то "Бугатти Чирон" обойдётся покупателю в $4 миллиона.

Примечательно, что накануне турецкий президент Тайип Эрдоган прибыл в США для участия в заседании ГА Совбеза ООН. Параллельно с этим Эрдоган провёл переговоры с Илоном Маском, попросив его о строительстве завода Tesla на территории Турции.