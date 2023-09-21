Американка родила ребёнка на концерте рэпера 50 cent в Вашингтоне

Накануне в американском штате Вашингтон прошёл сольный концерт Кёртиса Джеймса Джексона-третьего, который более известен под своим сценическим псевдонимом 50 cent. Во время мероприятия одна из присутствовавших в концертном зале девушек пожаловалось на плохое самочувствие.

Впоследствии выяснилось, что женщина беременна, а роды начались прямо на концерте. Несмотря на то, что медработники оперативно прибыли на выступление 50 cent, у них не было возможности перевезти роженицу в больницу.

К месту проведения концерта выдвинулась карета скорой помощи, однако к этому моменту американка уже начала рожать. Обеспокоенные врачи проявили чудеса смекалки, соорудив заградительную шторку из простыни, тем самым позволив девушке спокойно родить ребёнка.

Медики успешно приняли роды, выяснив, что в ходе концерта 50 cent на свет появилась девочка. Уже после родов к месту выступления прибыла скорая помощь, которая увезла женщину и её дочь в ближайшую клинику.

В начале сентября Кёртис Джеймс Джексон-третий стал фигурантом уголовного дела, поскольку 30 августа исполнитель выступил на концерте Final Lap, выбросив свой микрофон в зрительный зал. Брошенный микрофон стал причиной травмы фанатки музыканта, получившей рассечение кожи головы.

Пострадавшая уверяет, что её кумир намеренно бросил в неё микрофон, в то время как адвокат 50 cent отрицает умышленное причинение телесного вреда американке. Женщина настаивает, что Джексон-третий глядел прямо на неё в момент броска, однако юрист артиста называет это ложью.