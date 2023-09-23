Бастрыкин изучит дело россиянки, заболевшей амнезией после родов

В феврале 2023 года Следственный комитет России завёл уголовное дело после того, как жительница Ульяновской области впала в состояние частичной амнезии. Правоохранители полагают, что имело место недобросовестное оказание медицинских услуг, повлекшее за собой вред для здоровья пациента.

Дело в том, что россиянка по имени Мария утратила память именно после родов в одной из местных клиник. По окончании родов девушка впала в кому, пробыв в ней семнадцать дней. Придя в сознание, Мария не смогла вспомнить своего супруга и ребёнка. Кроме того, женщина потеряла часть навыков бытового самообслуживания.

Характерно, что заявление с просьбой о начале уголовного делопроизводства написал муж пострадавшей, однако следователи не хотели открывать дело до минувшего февраля. Впоследствии профильная комиссия установила, что Мария пережила специфическую реакцию во время ввода анестетических препаратов.

Во время родов женщине вводили анальгетик Бупивакаин, который мог стать причиной развития амнезии у роженицы. Сама Мария утверждает, что ранее она уже рожала, и анестезиолог-реаниматолог использовал тот же препарат для купирования болевых ощущений. В ходе первых родов ввод Бупивакаина не спровоцировал никаких побочных эффектов у Марии.

После длительного расследования к изучению данного уголовного дела подключился лично глава СК России Александр Бастрыкин, который поручил подчинённым подготовить детальный доклад о происшествии. В настоящий момент предполагается, что медперсонал родильного отделения мог ввести Марии слишком высокую дозу Бупивакаина.

Эту версию также разделяет супруг пострадавшей женщины, который уверен, что медработники проявили халатность при расчёте пропорций анестезии, необходимой женщине для безболезненных родов. Мужчина настаивает на более тщательном изучении дела, считая, что врачи больницы должны понести наказание.