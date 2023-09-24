Американка купила маяк в Огайо, потратив десять лет на его реконструкцию

Жительница Колумбии Шейла Консул утверждает, что идея о покупке личного маяка пришла к ней в 2011 году, хотя технически американка могла позволить себе это и ранее: в начале двухтысячных правительство США на законодательном уровне одобрило продажу маяков частным лицам в рамках госпрограммы по сохранению таких построек.

Маяк, выкупленный Консул, расположен в городе Фэйрпорт-Харбор штата Огайо и начал свою работу почти сто лет назад, в 1925 году. По словам женщины, для его выкупа ей пришлось трижды поучаствовать в государственном аукционе, и по итогам последнего она заплатила 71 тысячу долларов, став хозяйкой исторического здания.

Шейла Консул уверяет, что до выкупа маяка в 2011 году в нём не было электроэнергии, а теперь здание функционирует с помощью электрогенератора и солнечных батарей. Также Консул сетует не неспособность организовать полноценное водоснабжение маяка: американке приходится собирать дождевую воду с крыши здания, прогоняя её через очистительный фильтр.

Говоря о фильтре, Шейла Консул вспомнила, что его, мебель и бытовую технику ей пришлось доставлять на маяк с помощью баржи. Разумеется, не бесплатно: хозяйка маяка не скрывает, что для выгрузки всей необходимой утвари в её новое владение она платила по две с половиной тысячи долларов в сутки.

В конечном итоге работу маяка удалось полностью восстановить, снабдив его источником энергии, однако на это ушло в общей сложности 300 тысяч долларов. Отныне Консул каждый год проводит день открытых дверей, впуская туристов для ознакомления с устройством маяка. По данным управляющей, в 2023 году маяк посетили свыше восьмиста человек.

Кроме того, одним из плюсов приобретения маяка оказалось наследство его прежних хозяев: сразу после покупки Шейла Консул обыскала чердак, найдя там винтажный холодильник 40-ых годов, который при необходимости можно выгодно продать искушенному аукционеру.