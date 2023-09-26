Человекоподобный робот Илона Маска, представленный 1 год назад, продолжает достигать новых высот

Спустя 12 месяцев после презентации робота его создатели продемонстрировали новые достижения изобретения.

Tesla выложила в Сеть видео, где Optimus поливает цветы, носит коробки и поднимает металлические прутья на одном из калифорнийских предприятий.

Сообщается, что в настоящее время робот уже способен сортировать предметы по цветовой гамме, применяя нейросеть и компьютерное зрение.

В ролике продемонстрировано умение машины выполнять задачу правильно, даже если человек пытается ей помешать.