Человекоподобный робот Илона Маска, представленный 1 год назад, продолжает достигать новых высот

Спустя 12 месяцев после презентации робота его создатели продемонстрировали новые достижения изобретения.
Tesla выложила в Сеть видео, где Optimus поливает цветы, носит коробки и поднимает металлические прутья на одном из калифорнийских предприятий.
Сообщается, что в настоящее время робот уже способен сортировать предметы по цветовой гамме, применяя нейросеть и компьютерное зрение.
В ролике продемонстрировано умение машины выполнять задачу правильно, даже если человек пытается ей помешать.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__