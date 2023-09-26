Китайские туристы получают VIP-прием в Таиланде с началом безвизового режима

Традиционные танцоры сопровождали улыбающегося премьер-министра Сретту Тависина, когда он приветствовал гостей, прибывающих из Шанхая, в аэропорту Бангкока Суварнабхуми, раздавая приветственные подарки.

"Я был потрясен церемонией встречи, и я очень счастлив. Это отличное начало моей поездки", - сказал AFP посетитель, 31-летний Чжуан Пан.

Джин Ли, прибывшая на свой медовый месяц, рассказала AFP, что схема была отличной, прежде чем она и ее новый муж сфотографировались со Среттой.

"Мне не нужно беспокоиться, я могу отправиться в путешествие в любое время, просто нужно забронировать билет", - сказала она.

Посетители из Китая составляли наибольший процент туристов Таиланда до пандемии, при этом туризм в целом составлял около 20 процентов ВВП королевства.