Никола Тесла, на счету которого огромное количество изобретений, умер в нищете

За время своей кипучей научной и изобретательской деятельности Никола Тесла получил более 300 официальных патентов.

До сих пор остается непонятным, как одному человеку удалось достигнуть так много.

Удивительно, но нездоровая страсть к новым изобретениям сыграла с Тесла злую шутку. Все свои деньги, которые зарабатывал долгие годы, светило науки вложил в проект "Wardenclyffe Tower", провалившийся с треском.

К сожалению, предпринимательской жилки у ученого не было от слова "совсем". К примеру, компания Westinghouse Electric Corporation, для которой Тесла совершил множество открытий, заработала на них миллионы американских долларов. Ученый же запросил для себя гонорар всего лишь 216 600 у.е.

Имея на своем счету уйму признанных человечеством изобретений, скончался Никола в 1943 году в полной нищете.