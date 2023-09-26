Никола Тесла, на счету которого огромное количество изобретений, умер в нищете

11:14 2023-09-26
Никола Тесла, на счету которого огромное количество изобретений, умер в нищете

Никола Тесла (1856-1943) – самый известный и таинственный ученый 20 века, достижения которого продолжают работать в современном мире.

За время своей кипучей научной и изобретательской деятельности Никола Тесла получил более 300 официальных патентов.

До сих пор остается непонятным, как одному человеку удалось достигнуть так много.

Удивительно, но нездоровая страсть к новым изобретениям сыграла с Тесла злую шутку. Все свои деньги, которые зарабатывал долгие годы, светило науки вложил в проект "Wardenclyffe Tower", провалившийся с треском.

К сожалению, предпринимательской жилки у ученого не было от слова "совсем". К примеру, компания Westinghouse Electric Corporation, для которой Тесла совершил множество открытий, заработала на них миллионы американских долларов. Ученый же запросил для себя гонорар всего лишь 216 600 у.е.

Имея на своем счету уйму признанных человечеством изобретений, скончался Никола в 1943 году в полной нищете.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
15:32

Наталья Гончарова

Марго Робби призналась, что чуть не ушла из профессии из-за обратной стороны славы

Марго Робби призналась, что чуть не ушла из профессии из-за обратной стороны славы

Мир не увидел бы картину "Барби", ставшую лидером мирового проката в этом году, если бы исполнительница главной роли Марго Робби оставила актерство еще во время съемок "Волка с Уолл-стрит".
Наталья Гончарова
15:17

Наталья Гончарова

Тэйлор Свифт выгнала всех из ресторана, чтобы спокойно поужинать со своим возлюбленным Трэвисом Келси

Тэйлор Свифт выгнала всех из ресторана, чтобы спокойно поужинать со своим возлюбленным Трэвисом Келси

Известные личности иногда поражают своими выходками. Так, известная исполнительница Тэйлор Свифт решила избавиться от навязчивого внимания со стороны посетителей ресторана, выкупив все заведение на вечер.
Наталья Гончарова
15:03

Наталья Гончарова

Населения Китая недостаточно, чтобы заполнить все пустующие квартиры в государстве

Населения Китая недостаточно, чтобы заполнить все пустующие квартиры в государстве

По имеющейся информации, в китайском государстве незанятых квартир вдвое больше, чем жителей.
Наталья Гончарова
14:41

Наталья Гончарова

Бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что Трамп может прожить 200 лет

Бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что Трамп может прожить 200 лет

Выборы в президенты США пройдут 5 ноября 2024. В связи с этим назрел вопрос о здоровье двух возрастных кандидатов на этот пост. Речь идет о 77-летнем Дональде Трампе и 80-летнем Джо Байдене.
Эльза Ли
14:37

Эльза Ли

Топовая пятерка женских качеств, которые мужчины считают соблазнительными

Топовая пятерка женских качеств, которые мужчины считают соблазнительными

Чтобы быть соблазнительницей, необязательно иметь идеальные внешние параметры: секрет в другом.
Эльза Ли
14:32

Эльза Ли

Дезинфицируем грунт после сбора урожая: простое средство для воздушности почвы

Дезинфицируем грунт после сбора урожая: простое средство для воздушности почвы

После сбора урожая почву необходимо продезинфицировать от болезнетворных микроорганизмов и личинок вредителей.
Эльза Ли
14:23

Эльза Ли

Ботвой картошки и помидоров можно замульчировать плодовые деревья

Ботвой картошки и помидоров можно замульчировать плодовые деревья

Не торопитесь выбрасывать отжившую свое ботву томатов и картофеля: она может стать прекрасной мульчой.