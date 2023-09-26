Ядерное топливо - что это и где его производят

Ядерное топливо - очень сложное технологически изделие, применяемое на атомных электростанциях с целью получения электроэнергии.
Это тепловыделяющая сборку (ТВС), в составе которой находятся герметичные металлические трубки (твэлы - тепловыделяющий элемент).
ТВС могут быть шестигранными или квадратными, но с одной общей деталью у всех - небольшой таблеткой из двуокиси урана.
Эти таблетки производят на Машиностроительном заводе (МСЗ) и Новосибирском заводе химконцентратов (НЗХК). Оба предприятия входят в состав Топливной компании Росатома "ТВЭЛ".
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