Ядерное топливо - что это и где его производят

Ядерное топливо - очень сложное технологически изделие, применяемое на атомных электростанциях с целью получения электроэнергии.

Это тепловыделяющая сборку (ТВС), в составе которой находятся герметичные металлические трубки (твэлы - тепловыделяющий элемент).

ТВС могут быть шестигранными или квадратными, но с одной общей деталью у всех - небольшой таблеткой из двуокиси урана.

Эти таблетки производят на Машиностроительном заводе (МСЗ) и Новосибирском заводе химконцентратов (НЗХК). Оба предприятия входят в состав Топливной компании Росатома "ТВЭЛ".