Финские ученые доказали, что снижение уровня физической активности у подростков провоцирует гипертонию

В эксперименте приняло учгастие 250 человек в возрастном диапазоне от 15 до 19 лет. Они сдавали кровь и в течение всего времени исследования носили акселерометры.

Подведенные итоги по завершению исследования оказались неутешительными для тех молодых людей, у которых уровень физической активности был низким. Их давление оказалось выше чем у сверстников, которые активно занимались спортом.

Также у них наблюдался более высокий индекс массы тела, и уровень инсулина. Более того, ученые отметили, что малоподвижный образ жизни может в дальнейшем привести к гипертонической болезни, если не будет скорректирован в дальнейшем.