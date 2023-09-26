Лариса Гузеева вошла в жюри нового музыкального шоу на Первом

Музыкальное шоу «Перепой звезду!» стартует на Первом канале 8-го октября в 19.00, сообщает КП.

Согласно концепции передачи, обычные люди соревнуются в мастерстве пения с профессиональными музыкантами. В каждом выпуске будет исполнено 8 шлягеров, участие примут 8 звезд и столько же любителей.

В числе непрофессионалов - слесари и стоматологи, продавцы и почтальоны и т.д. Перед номером звезды и их соперники не репетируют, не встречаются и не знакомятся. Исполняют артисты также не свои хиты.

О своем участии в шоу заявили Филипп Киркоров, Валерия, Сосо Павлиашвили, Владимир Пресняков, Любовь Успенская, Shaman, Ирина Дубцова, Татьяна Буланова, Юлия Савичева, Лариса Долина и другие.

В состав жюри вошли Лариса Гузеева, Петр Дранга, Надежда Михалкова, Егор Кончаловский, Денис Казанский.