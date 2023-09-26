Брак с иранским шахом чуть не довел египетскую принцессу до депрессии

13:05 2023-09-26
Брак с иранским шахом чуть не довел египетскую принцессу до депрессии

Одна из красивейших женщин своего времени Фавзия Фуад и принцесса Египта едва не умерла от депрессии в браке с шахом Ирана.

Брак Фавзии с Мохаммедом Реза Пехлеви заключался по политическим, а не личным мотивам. И хотя свадьба была роскошной, счастья он не принес никому.

Фавзия стала шахиней в 1939 году, а спустя год у нее родилась дочь Шахназ. Но девушка так и не смогла привыкнуть к жизни в иранском дворце, сильно похудела, и вскоре почти перестала вставать с постели.

Узнав об этом брат Фавзии, король Египта, инициировал расторжение брака и возвращение сестры домой. Обманом шах забрал у Фавзии дочь, но после развода она воспряла духом, повторно вышла замуж, родила двоих детей и прожила довольно счастливую жизнь без императорского титула.

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