Поплатившиеся за веру: история упоминает два известных случая казни фавориток османских султанов

На могиле фаворитки султана Сулеймана Кануни Гюльфем значится, что она пострадала за веру. Якобы после смерти Хюррем именно Гюльфем, которая была уже в возрасте, стала посещать Сулеймана для бесед.

У нее недоставало денег на строительство мечети, и ради этого она продала свое право посещения покоев султана другой наложнице. Это разгневало Сулеймана, и он приказал ее казнить.

После захвата Константинополя султан Мехмед Второй сделал своей фавориткой византийку Ирину. Она отказалась сменить христианскую веру, что вызвало недовольство духовенства. В результате Мехмед ее казнил, заявив, что империя и вера ему важнее любви.