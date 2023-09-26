Киру Найтли называли бездарностью, а она стала известной на весь мир актрисой

Сейчас у Киры Найтли тьма предложений от именитых режиссеров, но так было не всегда.

Даже тогда, когда она была уже узнаваемой, были и такие, кто не верил в нее, называя бездарной.

Скептически к актерской игре Найтли относился режиссер триллера "Пиджак" Джон Мэйбери. Глава съемочного процесса заявил, что артистке не справиться с ролью в его ленте.

Кира - личность, непривыкшая пасовать перед трудностями. Она связалась с Мэйбери и потребовала, чтобы тот выслушал пару строк в ее исполнении из роли Джеки Прайс ("Пиджак").

Стоит ли уточнять, что режиссер тут же сдался, взяв знаменитость в собственный проект.