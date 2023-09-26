Россияне рассказали, что им не нравится в жизни в Европе

13:14 2023-09-26
Россияне рассказали, что им не нравится в жизни в Европе

В Испании много уличных воров, а в Австрии граждане озабочены заработком и подсчетом доходов.

Российская тревел-блогерша узнала от переехавших в Европу соотечественников о минусах жизни за рубежом и поведала об этом в своем блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

В частности, одна из россиянок, проживающая в Барселоне, посетовала на дорогое жилье, а также большое количество воров:

Сама несколько раз была свидетелем воровства, причем все это было днем. Однажды парень пытался у меня вырвать из рук телефон, но я вцепилась мертвой хваткой, и он убежал.

А у моего друга украли авоську, на дне которой были лишь ключи от квартиры.

Другая знакомая автора проживает в Италии. Она отметила, что ей нравится страна, но она не уверена, что сумеет там найти хорошую работу. И добавила, что, по сравнению с Россией, Италия недостаточно технологичная страна.

Австрийский друг блогерши уточнил, что у местных жителей менталитет «довольно своеобразный». Австрийцы, по его словам, зациклены на теме заработка и денег, оценивают людей по одежде и сами высокомерные и надменные.

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