Из дворцового евнуха в молочные магнаты: редкая удача Надира-аги

Известно, что именно Надир-ага показал мятежникам, ворвавшимся во дворец во время захвата власти в Турции, местонахождение сокровищницы. Его наградили деньгами и отпустили, а потом евнуху несказанно повезло.

Он стал владельцем стада из 40 коров, которое предназначалось для султанского семейства. Надиру-аге удалось достичь соглашения с новыми властями о том, что он будет производить молоко для малоимущих.

Так, Надир-ага стал первым в Турции, кто наладил выпуск бутилированного молока. Со временем он разбогател, купил еще два магазина, большой дом в районе Гезтепе, и дожил в достатке до 79 лет. Сейчас там даже есть улочка его имени: Надир Ачикалык.