Безграничная власть, любовь и 14 родов: что погубило Мумтаз Махал и стало поводом строительства чуда света

Арджуманд Бану Бегум, таково настоящее имя могольской императрицы, которая была любимой женой и фактически соправительницей своего мужа шаха Джахана. Они поженились, когда обоим было около 20 лет.

И хотя у шаха были и другие политические браки, любил он только Арджуманд, которая родила за годы их супружества 14 детей.

Несмотря на частые военные походы шаха Джахана и беременности жены, они почти не расставались. Мумтаз много занималась благотворительностью, и даже имела доступ к государственной печати.

Ее смерть во время рождения 14 ребенка обездолила шаха Джахана: в память о своей любви он и построил роскошный мавзолей, известный сейчас как Тадж Махал.