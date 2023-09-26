Сухоруков сообщил, что не намерен смотреть Брат 3

Виктор Сухоруков объяснил свою категоричность тем фактом, что для него не представляет никакого интереса "обсуждать шпану".

Он рекомендовал заняться "этим" сотрудникам ведомств.

Съемки третьей, четвертой, пятой или десятой частей знаменитость называет "примитивным, пошлым, банальным, наглым, циничным уровнем".

Актер уточнил, что он, режиссер оригинальной картины Алексея Балабанова и вся команда к новому проекту никакого отношения не имеют.

"Брат 3" снял режиссер Валерий Переверзев, а в кинотеатрах фильм можно будет посмотреть уже с 23 ноября текущего года.