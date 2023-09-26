В Европарламенте считают, что Украина не сможет стать частью ЕС до 2029 года

19:15 2023-09-26
В Европарламенте считают, что Украина не сможет стать частью ЕС до 2029 года

По мнению зампредседателя Европарламента Катарины Барли, страна пока не соответствует ни одному из необходимых для этого критериев.

Зампредседателя Европарламента Катарина Барли считает: вступление Украины в ЕС до 2029 года невозможно. По ее мнению, Украина не соответствует пока ни одному из критериев, которые нужно выполнить, чтобы стать членом Евросоюза, сообщает Рамблер. 

Политик полагает, что данный сценарий в течение следующего созыва Европарламента (он начнется после выборов в 2023 году и продлится до 2029 года) нереален.

Если мы ничего больше не изменим в ЕС, я этого не вижу, - заявила Барли в эфире NTV и RTL.

Мы обязаны думать не только об Украине, а и о Европейском союзе. Он также должен иметь возможность принять эту страну.

Барли при этом высказалась за шанс для Украины на присоединение к ЕС.

Насколько понимаю, переговоры уже ведутся, однако до фактического присоединения пройдет немного больше времени, - подытожила она.

У Евросоюза есть четкие критерии для государств, претендующих на членство в сообществе. Бесспорно, Украина не соответствует в настоящее время ни одному из многих критериев.

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