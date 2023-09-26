В Европарламенте считают, что Украина не сможет стать частью ЕС до 2029 года

Зампредседателя Европарламента Катарина Барли считает: вступление Украины в ЕС до 2029 года невозможно. По ее мнению, Украина не соответствует пока ни одному из критериев, которые нужно выполнить, чтобы стать членом Евросоюза, сообщает Рамблер.

Политик полагает, что данный сценарий в течение следующего созыва Европарламента (он начнется после выборов в 2023 году и продлится до 2029 года) нереален.

Если мы ничего больше не изменим в ЕС, я этого не вижу, - заявила Барли в эфире NTV и RTL. Мы обязаны думать не только об Украине, а и о Европейском союзе. Он также должен иметь возможность принять эту страну.

Барли при этом высказалась за шанс для Украины на присоединение к ЕС.