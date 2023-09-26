Милохин объяснил свой трехдневный визит в Москву и поспешный отъезд

В рамках интервью Мадонне Мур Даня Милохин признался, что решил поспешно покинуть территорию России, испугавшись военного призыва.

Призыва на военную службу для блогера требовала глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

Блогер возмутился, что только он появился в России, Мизулина тут же принялась призывать отправить его в армию, чтобы тот доказал свою любовь к родному государству.

Милохин не стал скрывать, что очень волновался, что его не выпустят из РФ, но все обошлось.