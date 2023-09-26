Губернатор Калужской области рассказал о перезапуске бывшего завода Volvo в текущем году

В прямом эфире о намерениях запуска производства завода Volvo сообщил глава Калужского региона Владислав Шапша.

Чиновник заявил, что на грядущей неделе он вместе со своей командой встречается с новым директором предприятия, тогда и можно будет назвать точные сроки возобновления функционирования Volvo.

Шапша рассказал также, что на заводе Volkswagen в этом году сменился владелец. Власти области сотрудничают с новым хозяином предприятия.

Шапша не стал скрывать, что перезапуск деятельности завода процесс длительный. Такая же деятельность ведется с Peugeot.