Самбурская обозвала 40-летних россиян бабками и дедами

22:19 2023-09-26
Самбурская обозвала 40-летних россиян бабками и дедами

Настасья Самбурская в запрещенной сегодня в РФ соцсети нелестно высказалась о внешности 40-летних соотечественников. Позднее знаменитость удалила публикацию из-за того, что на нее накинулись хейтеры.

Настасья Самбурская "выпалила", что большая часть людей в 40 лет выглядит старше своих лет.

Актриса назвала таких людей дедами и бабками, призвав обратить внимание на рацион этой категории населения, их режим дня.

Знаменитость предостерегла, что все это после 35 лет заметно. Лицо выглядит плохо, а "мужская, и женская висячая задница - это печально".

Сама Настасья не дает себе расслабляться, регулярно посещая тренажерный зал, соблюдая определенную диету. В рационе звезды нет сладкого, мучного и спиртного.

Знаменитость весит 58 килограммов при росте 177 сантиметров.

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