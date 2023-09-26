Приятель Антонова назвал причины одиночества исполнителя

22:44 2023-09-26
Приятель Антонова назвал причины одиночества исполнителя

Поэт-песенник Владимир Ильичев рассказал, почему исполнитель Юрий Антонов одинокий человек.

Владимир Ильичев отмечает, что у Юрия Антонова обостренное чувство справедливости, из-за чего ему тяжело общаться с людьми.

Поэт-песенник отмечает, что с возрастом Антонов стал более сентиментальным и мягче воспринимает курьезы вокруг себя.

Ильичев называет приятеля гениальным исполнителем. Одиночество певца его друг считает обоснованным, так как личностям такого уровня популярности сложно устроить личную жизнь.

По словам Владимира, время от времени кажется, что Юрий поет о недостижимой женщине, подобной Дульсинее Тобосской.

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