Илон Маск призывает США сократить зависимость от азиатских производителей чипов

«Им предстоит трудный и долгий путь диверсификации и размышлений о том, сколько времени потребуется на разработку чипов и сотрудничество — это займет некоторое время», — сказал он в программе CNBC «Street Signs Asia».

США когда-то доминировали в полупроводниковой промышленности, занимая 37% мирового рынка в 1990 году, и эта цифра снизилась до 10% в 2022 году.

Конгресс принял Закон о CHIPS и науке, принятый в 2022 году, чтобы обеспечить финансирование для стимулирования исследований и производства полупроводников в США.

В США около 94,9 миллиона квадратных футов коммерческой недвижимости отведено под индустрию микросхем, обеспечивая широкий спектр функций — от проектирования и производства до исследований и разработок (НИОКР).

Tesla зависит от компании Taiwan Semiconductor в производстве своих процессоров, но это далеко не единственная американская компания, которая полагается на зарубежное производство этой технологии.

