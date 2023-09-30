X Corp Илона Маска подала в суд из-за невыплаченной арендной платы

X, ранее известная как Twitter, в четверг подала иск на Atlas Exploration в Верховный суд Сан-Франциско по поводу нарушения контракта.

В иске говорится, что Atlas и X заключили договор субаренды помещения по адресу 650 California Street в финансовом районе Сан-Франциско в апреле 2021 года. В жалобе говорится, что в прошлом году Atlas пыталась досрочно расторгнуть договор субаренды.

X сообщил, что Atlas задолжала ему более 340 263 долларов за аренду с сентября по ноябрь прошлого года. X также обвинил Atlas в неуплате комиссии за досрочное расторжение.

Адвокат Atlas Кевин Хилл сообщил в письме X в апреле, что компания несправедливо требовала арендную плату за определенные месяцы прошлого года после того, как Atlas уже произвела оплату за свои новые офисные помещения.

