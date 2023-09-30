Робот Tesla Илона Маска может стать его следующей большой победой

01:39 2023-09-30
Робот Tesla Илона Маска может стать его следующей большой победой

На презентации Tesla AI Day 2022 Маск представил прототип гуманоидного робота Optimus, который использует программное обеспечение искусственного интеллекта (ИИ) и датчики системы автопилота Tesla.

Если все пойдет по плану, Маск считает, что разработка робота для массового использования может стоить менее 20 000 долларов.

Опираясь на опыт Tesla в области искусственного интеллекта и производства приводов для электромобилей, Маск намерен сначала протестировать этих роботов на заводах. 

В отличие от других роботов-гуманоидов, Optimus предназначен для массового производства и обладает расширенными возможностями.

У Tesla, возможно, есть преимущество в разработке своего робота-гуманоида, но это не значит, что другие компании сильно отстают. 

Например, «Ability Hand» от PSYONIC — это доступный на рынке протез руки, который обеспечивает большую функциональную мобильность, чем традиционные решения.

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