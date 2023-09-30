Робот Tesla Илона Маска может стать его следующей большой победой

Если все пойдет по плану, Маск считает, что разработка робота для массового использования может стоить менее 20 000 долларов.

Опираясь на опыт Tesla в области искусственного интеллекта и производства приводов для электромобилей, Маск намерен сначала протестировать этих роботов на заводах.

В отличие от других роботов-гуманоидов, Optimus предназначен для массового производства и обладает расширенными возможностями.

У Tesla, возможно, есть преимущество в разработке своего робота-гуманоида, но это не значит, что другие компании сильно отстают.

Например, «Ability Hand» от PSYONIC — это доступный на рынке протез руки, который обеспечивает большую функциональную мобильность, чем традиционные решения.