Что имел ввиду Григорий Перельман, когда сказал: зачем мне деньги, я знаю, как устроен мир

09:48 2023-09-30
Что имел ввиду Григорий Перельман, когда сказал: зачем мне деньги, я знаю, как устроен мир

Этот ученый - человек-загадка, удивительно скромный гений-затворник, который смог математически доказать существование Вселенной и запросто отказался от миллиона долларов.

Григорий Перельман получил всеобщее признание в мировой науке, когда смог доказать гипотезу Пуанкаре, над которой долгое время бились многие известные ученые умы, так и не достигнув нужного результата.

Спустя почти сто лет теорема, предложенная Пуанкаре, была, наконец, доказана русским гением после стольких безуспешных попыток.

Краткая справка: Жюль Анри Пуанкаре (1854-1912) - французский математик, физик-теоретик, инженер, философ науки.

О нем говорят как о "последнем универсалисте" в математике, потому что он достиг невероятного прогресса во всех сферах этой научной дисциплины, какой она была представлена на тот период времени.

Пуанкаре внес существенный вклад в развитие чистой и прикладной математики, математической физики, небесной механики, по сути, заложил основы современной теории хаоса и считается одним из основателей топологии.

Свою знаменитую гипотезу Пуанкаре предложил в 1904 году. В чистом виде она выглядит так:

Всякое односвязное компактное трёхмерное многообразие без края гомеоморфно трёхмерной сфере.

Приведем небольшие разъяснения.

Компактное - значит, конечное, ограниченное, замкнутое.

Гомеоморфное - тождественное, эквивалентное, совпадающее.

Односвязное - замкнутая траектория, которая может быть стянута в точку.

Например, шар (сфера) - фигура, которая может быть стянута в точку, тор (подобен бублику) не может, потому что имеет полость внутри (отверстие).

По гипотезе Пуанкаре, любую фигуру, отвечающую некоторым условиям (односвязное компактное трехмерное многообразие), можно превратить в сферу. Тор нельзя, он полый внутри.

Как это применить к реальной жизни? Выводы такие: Вселенную, представленную в виде сферы, можно свернуть в точку и наоборот.

Григорию Перельману удалось доказать эту теорему, которая косвенно является подтверждением теории Большого взрыва или Большого сжатия, объясняющей происхождение Вселенной.

Гипотеза Пуанкаре (теперь уже доказанная теорема) - одна из семи важнейших математических задач, которые ученые не могли решить на протяжении очень многих лет.

Их еще называют задачами тысячелетия (Millennium Prize Problems), за решение каждой математический институт Клэя в Кэмбридже предложил баснословную награду - 1 млн долларов.

И вот эту сложнейшую задачу в 2002 г удалось решить российскому гению Григорию Перельману. Однако от заслуженного вознаграждения, предложенного в 2010 г, ученый отказался, как ранее, в 2006 г, не взял престижнейшую медаль Филдса.

Как оказалось, Григорий Перельман не согласен с мировым математическим сообществом в том, как оно распределяет звания и награды, раздавая их тем математикам, которые, по его мнению, не сделали ничего выдающегося.

Ученый выбрал неприметную тихую жизнь без излишеств вместо огромного богатства и славы, потому что наука ему куда важнее денег и почестей, а научные изыскания - это все, что его интересует.

Вот как объяснил свой отказ от наград этот чудаковатый гений:

Я знаю, как управлять Вселенной. Скажите, в таком случае, зачем мне бежать за миллионом?

Вполне исчерпывающий и наполненный большим смыслом ответ. Ни добавить, ни убавить. Достойные умозаключения особенного человека не от мира сего, который мыслит другими категориями, непонятными простым смертным.

В 2006 году Григорий Перельман выложил в интернет в открытый доступ 36 страниц лаконичного текста, содержащего доказательство одной из самых необъяснимых гипотез века. О нем тут же заговорило все мировое научное сообщество.

Родился русский гений в Ленинграде, в 1966 году в семье с еврейскими корнями. Отец был обычным инженером, к науке отношения не имел.

Мать была учителем математики и именно она привила любовь к этой науке, а также к музыке, которой женщина страстно увлекалась, сама она прекрасно играла на скрипке. Было время, когда Перельман не мог сделать выбор: музыка или наука.

В школе был выдающимся учеником в разных дисциплинах, в старших классах ушел учиться в физико-математическую школу. Получал престижные награды за успехи в учебе уже в то время.

В 1982 г заслужил золотую медаль на Международной математической олимпиаде в Будапеште. Однако золотую медаль за окончание школы будущему гению не дали из-за плохой отметки по физкультуре.

В итоге Перельмана все же зачислили в ЛГУ без экзаменов. Закончил аспирантуру, защитил кандидатскую, был приглашен в США - жить и работать.

Григорий уехал туда на несколько лет, но все же вернулся на родину. Красивая американская мечта не увлекла ученого, а вот намерением решить головоломку Пуанкаре он загорелся пламенно.

Вернувшись в Россию, ученый с головой ушел в работу, уволился из научного института, порвал почти все связи с коллегами. Он понял, что для сосредоточенной и углубленной работы ему нужна полная изоляция.

Такое уединение помогло добиться желанной цели: гипотеза Пуанкаре была доказана.

Скромный и закрытый по натуре, Григорий живет с матерью на окраине Санкт-Петербурга в небольшой квартирке. Ведет очень аскетичный образ жизни, не носит дорогую одежду, не имеет автомобиля, в еде тоже непритязателен.

Григорий Перельман не завел свою семью, у него нет детей, он женат на науке. Всегда передвигается пешком, старается проходить по 17-20 км в день, считает, что это очень полезно для работы мозга.

О Перельмане распускали немало слухов, якобы он нигде не работает и живет на материнскую пенсию. Это, конечно, вранье. Он получал приличные деньги, читая лекции в США, а проценты, идущие от публикаций научных трудов, тоже составляют весьма солидную сумму.

Трудится ученый удаленно над секретными разработками в сфере нанотехнологий в одной шведской компании. Сам появляется там очень редко, зато в Стокгольме проживает родная сестра Григория.

Так что денег у Перельмана хватает, и, при желании, было бы еще больше. Только они ему не нужны, зачем человеку, владеющему тайной мироздания, материальные блага, ведь он итак уже властелин Вселенной.

Показать следующие комментарии
Фото
Эльза Ли
13:48

Эльза Ли

И травить не надо: мыши сами покинут вашу дачу, если использовать этот способ

И травить не надо: мыши сами покинут вашу дачу, если использовать этот способ

Садовод Евгений Куликов поделился, как можно прогнать мышей гуманным способом.
Эльза Ли
13:43

Эльза Ли

Слова жена и супруга изначально имели разную смысловую окраску

Слова жена и супруга изначально имели разную смысловую окраску

В современном языке слова жена и супруга считаются синонимами, но это не совсем так.
Эльза Ли
13:38

Эльза Ли

Типы удобрений: как выбрать правильный вариант для роста растений

Типы удобрений: как выбрать правильный вариант для роста растений

От верного выбора типа подкормки зависит здоровье культур и их урожайность.
Эльза Ли
13:31

Эльза Ли

Неизвестный путь звездного красавчика Ченинга Татума

Неизвестный путь звездного красавчика Ченинга Татума

Сейчас Ченинг Татум одна из ярчайших голливудских звезд, но начинал он практически чернорабочим.
Эльза Ли
13:26

Эльза Ли

Контактные линзы: история изобретения и популярности

Контактные линзы: история изобретения и популярности

Над созданием контактных линз работал еще великий изобретатель Леонардо да Винчи.
Эльза Ли
13:19

Эльза Ли

Онкология и растения: могут ли они заболеть всерьез и погибнуть

Онкология и растения: могут ли они заболеть всерьез и погибнуть

Онкозаболевания не являются для растений смертельными из-за особого строения клеток.
Эльза Ли
13:10

Эльза Ли

Сгнившие яблоки в саду: можно ли их оставить перегнивать для удобрения

Сгнившие яблоки в саду: можно ли их оставить перегнивать для удобрения

Оставление падалицы в саду с целью удобрить почву может привести к серьезным проблемам.